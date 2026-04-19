A Casole, i dati sui prestiti bibliotecari mostrano un aumento del 40% rispetto al passato, con molti libri che vengono presi in prestito e non rimangono sugli scaffali. La biblioteca sta vivendo un periodo di crescita, accompagnato dall’annuncio della nuova rassegna culturale estate 2026 intitolata ‘Casole è… libri al tramonto’. La comunità sembra sempre più coinvolta nelle attività legate alla lettura e alla cultura.

A Casole i libri non restano sugli scaffali: incremento dei prestiti vicino al 40%. Arriva, inoltre, il lancio della rassegna culturale estate 2026 ‘Casole è. libri al tramonto’. La biblioteca sta attraversando un’evoluzione significativa, caratterizzata da un rafforzamento delle attività culturali e da una partecipazione in costante aumento. In questo percorso si inserisce anche una nuova rassegna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire una rassegna stabile dedicata alla promozione editoriale, capace di unire qualità culturale, identità territoriale e capacità attrattiva. Gli appuntamenti si svolgono al tramonto, offrendo un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca in evoluzione: prestiti aumentati del 40 per cento

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