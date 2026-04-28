Lavoro Marcello FdI | Intervenire per contrastare gli infortuni trend in crescita nel riminese

Un esponente di un partito politico ha chiesto un intervento della Regione Emilia-Romagna per affrontare l'aumento degli infortuni sul lavoro nel territorio riminese. La richiesta si basa sui dati recenti che indicano una crescita dei casi di incidenti negli ambienti lavorativi della zona. La proposta mira a mettere in atto misure concrete per ridurre il numero di incidenti e migliorare le condizioni di sicurezza.

“La Regione Emilia-Romagna intervenga con azioni concrete per contrastare il trend in crescita degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al territorio riminese”. La richiesta arriva, con un’interpellanza rivolta alla giunta regionale, da Nicola Marcello (Fratelli d’Italia). Il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Infortuni sul lavoro, numeri ancora in crescita: nel 2025 aumentano in AbruzzoAnche nel 2025 continuano ad aumentare gli infortuni sul lavoro in Abruzzo e Molise.

Leggi anche: Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro: denunce in crescita del 13.4%, boom tra gli over 60

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Borgo Marina e destinazione area ex ferrovieri Settebello: Magrini replica a Marcello (FdI); Il candidato sindaco di Messina Marcello Scurria: se eletto Matilde Siracusano sarà la mia vice; Settebello. Magrini a Marcello: parcheggio chiuso per abusi, valutiamo offerta; Crisi Costampress, sciopero e presidio in Regione. Il fondo non si presenta.

Rimini, incidenti sul lavoro crescono del 16% in un anno. Marcello (Fdi) chiede interventiLa Regione Emilia-Romagna intervenga con azioni concrete per contrastare il trend in crescita degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al territorio riminese. La richiesta arriva, con ... altarimini.it

Emergenza lavoro povero, Rizzetto (FdI): La strategia è puntare sui contratti collettivi di qualitàL'esponente meloniano e presidente della commissione Lavoro a Today.it: Faremo confluire la delega sui salari nel decreto. Ci sono molte proposte sul tavolo, in gran parte definite, si tratta ora di ... today.it

Restare aggiornati sulle evoluzioni del sistema fiscale e sulle dinamiche del mondo del lavoro - facebook.com facebook

A Brescia si pedala per la sicurezza sul lavoro: stop alle morti bianche x.com