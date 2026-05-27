Una troupe dell’emittente televisiva tedesca KabelEins è stata ospite a Cesenatico del Consorzio "Camping & Natura Villages" per realizzare un reportage turistico ed enogastronomico sulla riviera in primavera. La troupe, ospitata al Cesenatico Camping Village, è quella del format " Abenteuer Leben ", che ha circa due milioni di spettatori fra i 29 e i 59 anni e va in onda ogni giorno da vent’anni, nella fascia pomeridiana, occupandosi principalmente di turismo ed enogastronomia. Le riprese si sono focalizzate sul tema " Adriatico " (gastronomia, attività e tradizioni locali), con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi di primavera immortalati dalla tv tedesca

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