A Peschici, da venerdì 20 marzo a venerdì 19 giugno 2026, si svolge il programma di eventi intitolato “Benedetta Primavera”. La manifestazione propone un calendario che combina diverse attività tra cultura, musica, sport, enogastronomia e tradizione, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori nel corso della primavera. Gli eventi sono distribuiti nel corso di tre mesi, offrendo vari momenti di intrattenimento e partecipazione.

A Peschici, da venerdì 20 marzo a venerdì 19 giugno 2026, primeggerà “Benedetta Primavera”, un cartellone articolato e variegato che integra cultura, musica, sport, enogastronomia e tradizione. Anche questa III edizione è promossa dal Comune di Peschici, in sinergia con la scuola, le associazioni, le parrocchie, i gruppi spontanei ed altre entità attive, impegnati a fare rete e sistema con l’ente per permettere di convogliare nel modo più efficace risorse, capacità intellettuali, organizzative e strutturali verso una mission unica: non una semplice “etichetta”, ma un progetto che li sostiene e li coordina, garantendo un’offerta armonica e senza sovrapposizioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gli eventi di primavera a Peschici

Articoli correlati

In primavera fioriscono gli eventiCattolica si avvicina alla Pasqua con un calendario di eventi e con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il territorio e la sua identità.

I colori della primavera. Sbocciano gli eventi nel parco dei tulipaniRiccione dà il benvenuto alla primavera con un tripudio di fiori, colori e odori.

Contenuti e approfondimenti su Gli eventi di primavera a Peschici

Temi più discussi: A PESCHICI SBOCCIANO GLI EVENTI CON BENEDETTA PRIMAVERA 2026; A Peschici torna Benedetta Primavera: tre mesi di eventi tra cultura, tradizione e turismo; Dall’Isola di Manoel oltre il Mare sino a Peschici riscoprendo Lucio Dalla il 4 marzo di ogni anno; Motors Rally Show Pavia: ottimi risultati per i Piloti Sipontini.

Primavera a Misano: mercatini, Segavecchia, filosofia e grandi eventi sportiviL’avvio della primavera a Misano Adriatico si apre con un calendario fitto di iniziative tra tradizioni popolari, cultura e sport. Eventi, feste e ... chiamamicitta.it

Primavera a Pordenone: 100 giorni di eventi a partire dal 20 marzoDagli appuntamenti culturali di Dedica eDocs Fest alla mostra su Miles Davis ai festival musicali fino allo sport dei tornei Gallini e Cornacchia ... rainews.it

" " 2026. A Peschici, ì 20 ì 19 2026, un cartellone articolato e variegato che integra cultura, musica, sport, enogastronomia e tradizi - facebook.com facebook