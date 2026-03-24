Nella Terra dei fuochi, tre persone sono state arrestate dopo essere state riprese dalla control room mentre appiccavano incendi. La zona, con circa 2,9 milioni di abitanti, continua a essere teatro di incendi e di scarichi illeciti di rifiuti pericolosi. Le autorità hanno fermato i sospetti in un'operazione volta a contrastare il fenomeno dei roghi e delle attività illecite nella regione.

Gli incendi nella Terra dei fuochi sono stati e sono una piaga di un territorio dove oggi vivono 2,9 milioni di persone e dove gli scarichi illeciti di rifiuti pericolosi e le morti non sono un capitolo chiuso. Individuare chi appicca roghi oggi è più rapido e preciso grazie alla control room, il sistema di monitoraggio che consente di osservare in tempo reale ampie porzioni di territorio e coordinare gli interventi sul campo. È proprio da questa centrale operativa, attiva presso il comando dei carabinieri forestali, che è partita la segnalazione che ha portato a tre arresti a Giugliano in Campania, in una delle aree più esposte al fenomeno dei rifiuti bruciati illegalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Immortalati dalla control room mentre appiccano incendi nella Terra dei fuochi: tre arresti

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