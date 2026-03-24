Immortalati dalla control room mentre appiccano incendi nella Terra dei fuochi | tre arresti

Da ilfattoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Terra dei fuochi, tre persone sono state arrestate dopo essere state riprese dalla control room mentre appiccavano incendi. La zona, con circa 2,9 milioni di abitanti, continua a essere teatro di incendi e di scarichi illeciti di rifiuti pericolosi. Le autorità hanno fermato i sospetti in un'operazione volta a contrastare il fenomeno dei roghi e delle attività illecite nella regione.

Gli incendi nella Terra dei fuochi sono stati e sono una piaga di un territorio dove oggi vivono 2,9 milioni di persone e dove gli scarichi illeciti di rifiuti pericolosi e le morti non sono un capitolo chiuso. Individuare chi appicca roghi oggi è più rapido e preciso grazie alla control room, il sistema di monitoraggio che consente di osservare in tempo reale ampie porzioni di territorio e coordinare gli interventi sul campo. È proprio da questa centrale operativa, attiva presso il comando dei carabinieri forestali, che è partita la segnalazione che ha portato a tre arresti a Giugliano in Campania, in una delle aree più esposte al fenomeno dei rifiuti bruciati illegalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

immortalati dalla control room mentre appiccano incendi nella terra dei fuochi tre arresti
© Ilfattoquotidiano.it - Immortalati dalla control room mentre appiccano incendi nella Terra dei fuochi: tre arresti

Articoli correlati

Giugliano, tre arresti in tre giorni: decisiva la Control Room nella lotta alla Terra dei FuochiProseguono i servizi straordinari di controllo nella Terra dei Fuochi, con il supporto sempre più determinante della Control Room istituita presso il...

Leggi anche: Terra dei Fuochi, devastanti incendi dolosi: tre persone arrestate grazie alla Control Room

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.