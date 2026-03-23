Alla fine a salvare la Costituzione non sono stati i partiti politici, non sono stati i palazzi del potere, ma sono stati gli italiani. Gli italiani che non si sono fatti distrarre dal rumore di fondo, dalla propaganda, dalle parole che venivano ripetute ogni sera in televisione. Gli italiani che hanno capito che alla base di ogni democrazia c’è un principio semplice: non ci può essere potere senza controllo. Il Fatto Quotidiano da sempre è stato schierato con la Costituzione, l’ha difesa. Proprio per questo motivo, non si può essere in balìa delle maggioranze di turno. Ci sono dei principi più alti che non possono essere riscritti da Carlo Nordio, quando invece sono stati scritti da personaggi come Costantino Mortati o Pietro Calamandrei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli italiani hanno salvato la Costituzione. Hanno capito che non ci può essere potere senza controllo”: Peter Gomez commenta la vittoria del No al Referendum

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