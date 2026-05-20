Ora tutti criticano Ben Gvir ma Israele ha sempre trattato in modo disumano gli attivisti della Flotilla

Negli ultimi giorni, molti si sono concentrati sulle azioni del ministro israeliano, ma storicamente Israele ha adottato politiche dure nei confronti degli attivisti della Flotilla. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e scontri legati alle operazioni nel Mediterraneo. La questione ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica, portando a discussioni su come vengono trattati i soggetti coinvolti in queste attività. Per approfondimenti, il Podcast di Fanpage.it offre ogni giorno alle 18.00 un aggiornamento sulle notizie più rilevanti.

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