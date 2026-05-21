Flotilla espulsi da Israele gli attivisti | arrivati in Turchia La mossa dell’Italia | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta
Dopo le tensioni e le restrizioni al porto di Ashdod, gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati espulsi da Israele e sono arrivati in Turchia. Il ministro israeliano ha diffuso un video in cui si mostrano le presunte vessazioni subite durante le operazioni. Nel frattempo, l’Italia ha annunciato l’intenzione di proporre sanzioni europee contro un funzionario israeliano. Gli attivisti si preparano ora a fare ritorno nei loro Paesi di origine.
Il giorno dopo le vessazioni subite al porto di Ashdod, rilanciate in un video dal ministro Itamar Ben Gvir, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si apprestano a rientrare nei rispettivi Paesi di appartenenza. Dopo il trasferimento alla prigione di Ketziot, le decine di attivisti sono stati liberati e portati in aeroporto a Eilat, dove si sono imbarcati su un primo volo charter per la Turchia. Da lì s’imbarcheranno su successivi voli per i rispettivi Paesi. Intanto i governi europei – Italia compresa – mettono a fuoco le scelte d’azione con cui mostrare a Israele che questa volta, come ha detto Antonio Tajani, «è stata superata la linea rossa ». 🔗 Leggi su Open.online
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