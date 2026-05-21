Flotilla espulsi da Israele gli attivisti | arrivati in Turchia La mossa dell’Italia | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta

Dopo le tensioni e le restrizioni al porto di Ashdod, gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati espulsi da Israele e sono arrivati in Turchia. Il ministro israeliano ha diffuso un video in cui si mostrano le presunte vessazioni subite durante le operazioni. Nel frattempo, l’Italia ha annunciato l’intenzione di proporre sanzioni europee contro un funzionario israeliano. Gli attivisti si preparano ora a fare ritorno nei loro Paesi di origine.

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