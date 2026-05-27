Giuseppe Festa Alessandro Robecchi e Simone Tempia tra gli ospiti di Libri sul Lago

Dal 29 maggio al 17 settembre si svolge la quinta edizione di “Libri sul Lago”, un festival letterario che si svolge tra cortili, monasteri e musei del Lago d’Iseo. Sono previsti sette autori, ciascuno con un romanzo, provenienti da sette diversi paesi. Tra gli ospiti sono annunciati scrittori italiani e stranieri. L’evento si svolge in diverse location lungo il lago, con incontri pubblici e presentazioni di libri.

Sette autori, sette romanzi, sette paesi. Dal 29 maggio al 17 settembre il Lago d’Iseo diventa palcoscenico di uno dei festival letterari più attesi della provincia: Libri sul Lago torna con la sua quinta edizione itinerante tra cortili, monasteri e musei del Lago d’Iseo. In programma: Francesca Giannone, Giuseppe Festa, Alessandro Robecchi, Rosario Pellecchia, Simone Tempia, Erica Cassano e Luca Bianchini, voci tra le più amate della narrativa italiana contemporanea. Ognuno porta il suo nuovo libro – alcuni recentissimi, altri in uscita nelle prossime settimane, uno in prima nazionale (Giuseppe Festa), per un cartellone che spazia dalla narrativa al thriller, dal romanzo di formazione al giallo, fino a una serata che trasforma la lettura in gioco collettivo con aperitivo e delitto da risolvere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Bianchini, Giannone, Festa, Tempia: tornano gli incontri con gli scrittori di Libri sul Lago; Libri sul Lago: la quinta edizione parte il 29 maggio da Predore con sette autori sul Lago d'iseo.

Giuseppe Festa, Alessandro Robecchi e Simone Tempia tra gli ospiti di Libri sul LagoLa quinta edizione si svolgerà dal 29 maggio al 17 settembre: il festival letterario farà tappa in sette Comuni. bergamonews.it