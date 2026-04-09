Questa sera, giovedì 9 aprile, va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento trasmesso da La7. Tra gli ospiti ci sono Giuseppe Conte e Mario Monti. Corrado Formigli conduce l’evento, che si svolge nella prima serata. La trasmissione si occupa di temi di attualità e politica, offrendo interventi e commenti di figure pubbliche.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 9 aprile, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 9 aprile 2026. In primo piano, la situazione in Medio Oriente, con un focus sulla tregua in Iran. Spazio, nel corso del talk, anche alle elezioni in Ungheria, al voto il prossimo 12 aprile. Al centro della puntata anche la politica italiana, con il Governo Meloni alla prova dei conti e della crisi energetica. Saranno attesi a dibattere, fra gli altri, il presidente del M5S Giuseppe Conte; l’ex premier Mario Monti; Michele Serra; il professore dell’Università Bocconi... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, Giuseppe Conte e Mario Monti tra gli ospiti

È Sempre Cartabianca: Mario Giordano, Giuseppe Brindisi e Valentina Persia tra gli ospitiBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 17 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima...

Temi più discussi: Caso Delmastro? Immaginiamoci cosa avrebbe detto Meloni se fosse stato uno dell’opposizione - L’intervista a Massimo Gramellini; Pio e Amedeo battono Rai1 ma non brillano. Bene Cucciari e Formigli; Alessandra Sardoni: Meloni sta prendendo tempo, ma non è vero che non sta facendo niente; PiazzaPulita, sondaggio-Mannheimer sulle primarie: Conte surclassa Schlein | Libero Quotidiano.it.

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CAMPO SFATTO Nella città di Giuseppe Conte, esplode la frattura nel centrosinistra: Maria Fiore si ritira, PD e Movimento 5 Stelle si dividono. #lattacco #sangiovannirotondo #politica #elezioni - facebook.com facebook

“La subalternità della premier Meloni a Trump è ignobile”, ha detto alla Camera il leader del M5S Giuseppe Conte. “Lei ancora oggi è completamente confusa, fa la critica a Sánchez. Ma qui non si tratta di scegliere tra Sánchez e Orbán, deve scegliere la Costi x.com