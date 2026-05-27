Il nuovo sindaco di Laterza e il comandante della polizia locale sono stati portati in ospedale dopo una lite avvenuta nel municipio. La discussione è degenerata e ha portato a un intervento medico. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Caos a Laterza, in provincia di Taranto. In municipio, il sindaco appena eletto Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola, hanno discusso in modo molto acceso, al punto da finire, entrambi, in ospedale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma pare che il ricovero si sia reso necessario per lo stato di agitazione dei due dopo la lite, avvenuta nella stanza del primo cittadino durante un incontro istituzionale. Laterza, caos in municipio Sindaco e comandante della municipale in ospedale La lite e l'intervento dei carabinieri Cosa ha provocato la lite Laterza, caos in municipio Momenti di caos e tensione in municipio a Laterza, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Cristella neo sindaco di Laterza e comandante della municipale in ospedale dopo una lite, come stanno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali 2026, le dichiarazioni del neosindaco di Laterza (Ta) Giuseppe Cristella

Notizie e thread social correlati

Laterza: lite tra sindaco neoeletto e comandante della polizia locale, finiscono entrambi all’ospedale Più gravi le condizioni di Giuseppe CristellaIl sindaco neoeletto e il comandante della polizia locale sono finiti in ospedale dopo una lite.

Laterza: lite fra sindaco neoeletto e comandante della polizia locale, finiscono entrambi all’ospedale Più gravi le condizioni di Giuseppe CristellaIl sindaco neoeletto e il comandante della polizia locale sono finiti all’ospedale dopo una lite avvenuta tra di loro.

Temi più discussi: Amministrative Laterza, Cristella è il nuovo sindaco; Laterza, il sindaco Cristella festeggia la vittoria: portato in trionfo con il cavallo bianco VIDEO; Laterza sceglie il nuovo sindaco: E’ Giuseppe Cristella il vincitore delle elezioni comunali 2026.; Laterza, il neo sindaco Cristella festeggia la vittoria portato in trionfo in carrozza trainata dal cavallo bianco.

Taranto, lite tra neo eletto sindaco e comandante Polizia a Laterza: entrambi in ospedaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Taranto, lite tra neo eletto sindaco e comandante Polizia a Laterza: entrambi in ospedale ... tg24.sky.it

A Laterza il neo sindaco portato in trionfo su una carrozza con cavallo bianco x.com

Laterza, scoppia la lite furibonda a Palazzo Città: il neo sindaco e il comandante della Polizia locale finiscono in ospedaleLo scontro tra il primo cittadino Giuseppe Cristella e Sandro Frigiola ha reso necessario l'intervento dei carabinieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it