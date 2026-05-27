Giulio Pellizzari è stato nuovamente staccato durante il Giro d’Italia, con il distacco che è aumentato. Ieri si è verificata una crisi evidente durante la sua performance, con la sua situazione che si è aggravata nel corso della gara. Nessuna informazione su eventuali interventi medici o motivazioni specifiche, ma il suo ritiro si aggiunge ai problemi già riscontrati nelle tappe precedenti. La sua partecipazione al Giro sembra ora compromessa.

Prosegue il Giro d’Italia negativo di Giulio Pellizzari: ieri era andato in crisi verticale sulla salita che conduceva a Pieve di Soligo e aveva accusato un ritardo di diciotto minuti dal danese Jonas Vingegaard, oggi si è staccato sul Passo dei Tre Termini, quando mancavano addirittura 140 chilometri al traguardo di Andalo. La frazione non era complessa, ma la condizione fisica non è ottimale per la giovane promessa marchigiana, presentatosi alla Corsa Rosa per inseguire il podio e ormai lontano dai sogni di gloria. Giulio Pellizzari ha perso un’ulteriore posizione in classifica ed è scivolato al ventesimo posto con un ritardo di 30’52” dalla maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari, la sofferenza continua: di nuovo staccato al Giro, il distacco lievita

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