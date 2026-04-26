Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps 2026 | è la sua prima corsa a tappe in carriera al Giro d' Italia con sogni di gloria

Il 22enne ciclista marchigiano, portacolori della squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha vinto la tappa conclusiva del Tour of the Alps il 24 aprile. La frazione, lunga 128,6 km, si è disputata tra Trento e Bolzano. Questa vittoria rappresenta il primo successo in una corsa a tappe per l’atleta, che ora punta al Giro d’Italia.

Giulio Pellizzari c'è. Venerdì 24 aprile, il 22enne corridore marchigiano, capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha conquistato la vittoria nella Trento-Bolzano, 128,6 km, la frazione conclusiva del Tour of the Alps. Questa è la sua prima vittoria in carriera in una corsa a tappa. L'ultima.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Pellizzari-show in volata: «E' tua, mio caro Stefano». Vittoria nel Tour of the Alps e maglia verde

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