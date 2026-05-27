Durante la 16ma tappa del Giro d’Italia 2026, in Svizzera, un ciclista ha abbandonato la corsa, lasciando un messaggio radio: “Lasciatemi qui”. Il corridore è uscito dalla classifica e ha concluso la frazione con un ritardo di 18 minuti e 6 secondi rispetto al vincitore, il danese Jonas Vingegaard in maglia rosa. La tappa si è conclusa a Carì.

La 16ma tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada ha visto uscire di classifica Giulio Pellizzari, andato in crisi nella frazione tutta in territorio elvetico, e giunto sul traguardo di Carì con un ritardo di 18’06” dal danese Jonas Vingegaard, vincitore in maglia rosa. Il ciclista italiano è giunto 49° al traguardo, scortato dal compagno di squadra neerlandese Mick van Dijke, mentre poco più indietro ha concluso l’altro azzurro Gianni Moscon: Pellizzari è ora 19° nella generale a 22’38”, avendo perso 13 posizioni, e non potrà più lottare per la maglia bianca di miglior giovane. Il DS della Red Bull-BORA-hansgrohe, Christian Pömer, ha rivelato a “ La Gazzetta dello Sport “: “ Giulio non era al 100% già a Corno alle Scale, poi si era ripreso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari e il drammatico messaggio via radio: “Lasciatemi qui”

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