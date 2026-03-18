LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | c’è Giulio Pellizzari!

Benvenuti alla diretta della Milano-Torino 2026, la classica corsa in linea che si svolge questa mattina a Milano e Torino. La gara vede la partecipazione di numerosi ciclisti italiani e stranieri e si svolge lungo un percorso che attraversa le due città. Tra i protagonisti c’è anche Giulio Pellizzari, presente alla partenza. La corsa è in corso e i primi aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026, tradizionale gara in linea che precede l’attesissimo appuntamento della Milano-Sanremo di sabato 21 marzo. Sarà al via della gara, parte integrante della Coppa Italia delle Regioni, Giulio Pellizzari, reduce da un’ottima Tirreno-Adriatico conclusa in terza posizione. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero 107, prende il via da Rho alle 11:55 e si conclude a Torino, presso la basilica di Superga, dopo aver percorso 174 km. I corridori partecipanti, al via nove formazioni WorldTour, si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Ben Tulett e al norvegese Tobias Johannessen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: c’è Giulio Pellizzari! Articoli correlati Leggi anche: Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari Leggi anche: Milano-Torino 2026: Giulio Pellizzari vuole la vittoria a Superga, non mancano gli scalatori Una raccolta di contenuti su LIVE Milano Torino 2026 in DIRETTA c'è... Temi più discussi: Milano - Torino 2026; Dove seguire in TV la Milano-Torino 2026; Per la quarta volta la Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo 2026; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming. Milano-Torino 2026, dove passa? Percorso del circuito a Torino e strade chiuse, fino all'arrivo a SupergaLa corsa ciclistica più antica del mondo, la Milano-Torino, torna con una nuova edizione mercoledì 18 marzo 2026. L'edizione numero 107 celebra i 150 anni della gara che, come succedeva agli inizi del ... mentelocale.it Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio PellizzariNuovo appuntamento con la Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo. Il calendario tricolore su strada prosegue, in attesa della Milano-Sanremo di ... oasport.it Ciclismo. La Milano-Torino fa 150 anni, edizione speciale per la più antica corsa ciclistica al mondo. Partenza da Rho e arrivo a Superga. Non ci sarà Del Toro, vincitore nel 2025. Crescono le ambizioni di Pellizzari Vai al link https://www.rainews.it/tgr/pie - facebook.com facebook Milano-Torino arriva a Superga Mercoledì 18 marzo a Torino il traguardo della corsa ciclistica più antica del mondo (150 anni). Modifiche alla viabilità dalle 12:00 circa e dalle 14:00 comune.torino.it/novita/comunic… Variazioni linee GTT gtt.to.it/ x.com