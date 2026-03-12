Il ciclista marchigiano Giulio Pellizzari ha partecipato alla Tirreno Adriatico e, durante la tappa a Martinsicuro, ha concluso al secondo posto nella volata. Con questa performance, Pellizzari ha conquistato la maglia da leader della classifica generale, superando Isaac Del Toro. La gara si è svolta il 12 marzo 2026 nella provincia di Teramo.

San Severino Marche (Macerata), 12 marzo 2026 - Con un vero e proprio blitz nella volata a Martinsicuro (in provincia di Teramo), il corridore marchigiano Giulio Pellizzari si è preso il secondo posto di tappa ma soprattutto ha strappato di dosso a Isaac Del Toro la maglia da leader di classifica. E’ dunque di Pellizzari la testa della classifica generale della Tirreno – Adriatico, vestendo ora l’azzurro e sfoggiandolo domani, quando iniziano proprio le tappe marchigiane con la Marotta Mondolfo – Mombaroccio 184 km e 4 Gran premi della montagna, 16 salite. Sul suo terreno migliore, cioè due tappe con oltre 4000 metri di dislivello che daranno grande spettacolo ciclistico, con la tappa sabato proprio a casa Pellizzari, lo scontro diretto con i suoi avversari e poi il gran finale a San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Giulio Pellizzari, il ciclista marchigiano leader della Tirreno Adriatico

Articoli correlati

Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari scavalca Del Toro ed è il nuovo leader! 5 italiani negli 11Mathieu Van der Poel si è imposto in volata sul traguardo di Martinsicuro centrando il secondo successo personale nel giro di quattro giorni, mentre...

Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari tallona il nuovo leader Del Toro! Tiberi in corsa per il podioLa seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di...

Una raccolta di contenuti su Giulio Pellizzari

Temi più discussi: Vincenzo Nibali incorona il futuro del ciclismo italiano: Pellizzari e Finn possono ancora crescere, per LA28 c'è spazio; Giulio Pellizzari da applausi alla Tirreno - Adriatico: è secondo in classifica generale; Strade Bianche 2026, Giulio Pellizzari e Gianni Vermeersch guidano la Red Bull-Bora-hansgrohe; TIRRENO-ADRIATICO. VAN DER POEL ESULTA, MA CHE SPETTACOLO REGALANO DEL TORO E PELLIZZARI!.

Chi è Giulio Pellizzari, il ciclista marchigiano leader della Tirreno AdriaticoIl 22enne passista scalatore si è preso la maglia azzurra grazie al secondo posto in volata nella tappa di Martinsicuro. Pellizzari è il secondo più giovane della storia a guidare la classifica genera ... msn.com

Giulio Pellizzari: Maglia azzurra inaspettata, ma le gambe ci sono. In volata arrivavo a velocità doppia…Giulio Pellizzari continua a crescere e piazza la zampata che non ti aspetti, arrivando secondo in uno sprint a ranghi ridotti (12-13 elementi) e diventando così il nuovo leader della ... oasport.it

Giulio "" Pellizzari #TirrenoAdriatico @CA_Ita | Sportful x.com

Giulio Pellizzari sta crescendo velocemente, e lo sottolineano anche i suoi compagni di squadra. - facebook.com facebook