Giugno Musicale Raddoppiato il programma
A giugno si svolgerà il Giugno Musicale, con un programma raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Sono previste sette serate gratuite di musica all’aperto, in luoghi simbolo del patrimonio culturale locale. Le esibizioni si terranno nel Monastero di Santa Maria della Marca, nel Centro Culturale Cambio e in Piazza Gramsci. Le serate sono aperte al pubblico e si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti.
CASTELFIORENTINO Sette serate musicali da assaporare all’aperto, completamente gratuite, in alcuni luoghi-simbolo del patrimonio culturale di Castelfiorentino: il Monastero di Santa Maria della Marca, il Centro Culturale Cambio e Piazza Gramsci. Un programma quasi raddoppiato rispetto al passato, che offrirà al pubblico ben due appuntamenti inseriti nel Maggio Metropolitano, con la partecipazione dei musicisti e dei cantanti lirici del Maggio Musicale Fiorentino. E’ questo il biglietto da visita del Giugno Musicale Castellano, che prenderà il via domenica 31 maggio (ore 21) nel cortile del Monastero di Santa Maria della Marca con un concerto degli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino, dell’ensemble di ottoni “Squillibrass” (diretti da Jasmine Conti) e della Filarmonica “G. 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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#dalterritorio #musica Comune di Castelfiorentino Domenica 31 maggio inizia il Giugno Musicale Castellano. Avvio alla grande con gli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino. Quasi raddoppiato il programma della rassegna rispetto al passato INFO: tinyurl.co x.com
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