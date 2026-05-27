giugno musicale raddoppiato il programma

Notizia in breve

A giugno si svolgerà il Giugno Musicale, con un programma raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Sono previste sette serate gratuite di musica all’aperto, in luoghi simbolo del patrimonio culturale locale. Le esibizioni si terranno nel Monastero di Santa Maria della Marca, nel Centro Culturale Cambio e in Piazza Gramsci. Le serate sono aperte al pubblico e si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti.