Il Programma musicale alla Cavallerizza Giugno – Luglio 2026
Domenica 7 giugno si terrà un evento musicale alla Cavallerizza che inizierà alle 10:00 e avrà un costo di 12 euro. La mattina sarà dedicata a un'esibizione del Coro del Friuli-Venezia Giulia accompagnato dall’Orchestra Filarmonici Friulani, che utilizzerà strumenti antichi. La direzione sarà affidata a Matteo Valbusa. L’evento prevede anche un abbinamento sensoriale curato da AQA “Alta Qualità Artigiana”. La manifestazione si inserisce nel programma musicale che si svolgerà tra giugno e luglio 2026.
Domenica 7 giugno Coffee Bach Ore 10:00 Ingresso 12,00 € Line-Up Coro del Friuli-Venezia Giulia Orchestra Filarmonici Friulani, strumenti antichi Matteo Valbusa, direttore Abbinamento sensoriale a cura di AQA “Alta Qualità Artigiana” – F.lli Soncin ispirato alla Cantata BWV 27, e alla Cantata BWV 167. Presentazione Il terzo appuntamento di Coffee Bach rinnova l’incontro tra musica e convivialità che anima le domeniche mattina in Cavallerizza, accostando l’ascolto delle Cantate di Johann Sebastian Bach al piacere di un caffè accompagnato da dolci. Sul podio Matteo Valbusa, direttore veronese tra i più versatili della sua generazione, attivo in ambito corale e orchestrale e docente al Conservatorio di Mantova. 🔗 Leggi su Udine20.it
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