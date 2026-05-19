Il Programma musicale alla Cavallerizza Giugno – Luglio 2026

Domenica 7 giugno si terrà un evento musicale alla Cavallerizza che inizierà alle 10:00 e avrà un costo di 12 euro. La mattina sarà dedicata a un'esibizione del Coro del Friuli-Venezia Giulia accompagnato dall’Orchestra Filarmonici Friulani, che utilizzerà strumenti antichi. La direzione sarà affidata a Matteo Valbusa. L’evento prevede anche un abbinamento sensoriale curato da AQA “Alta Qualità Artigiana”. La manifestazione si inserisce nel programma musicale che si svolgerà tra giugno e luglio 2026.

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