A Firenze apre un nuovo ristorante chiamato Cosimo, situato in una posizione privilegiata con una grande terrazza panoramica affacciata sull’Arno. Lo chef Marco Migliorati ha rivisitato alcune ricette tradizionali, apportando modifiche che si riflettono nel menu proposto. La location si distingue per la sua vista e per l’offerta culinaria curata dallo chef, che mira a unire sapori classici con interpretazioni moderne.

? Punti chiave Dove si trova la terrazza panoramica più grande di Firenze?. Come ha trasformato lo chef Marco Migliorati le ricette tradizionali?. Chi guida i turisti tra i segreti del palazzo cinquecentesco?. Cosa cambierà per il quartiere Ognissanti con questo nuovo polo di lusso?.? In Breve Designer Martin Brudnizki utilizza pietra e terracotta per il restyling del palazzo cinquecentesco.. Head concierge Massimo Parlanti guida i tour tra i luoghi tipici di Ognissanti.. Il progetto integra il lusso con le botteghe storiche del quartiere fiorentino.. La ristrutturazione completa delle camere segnerà la fine della trasformazione dell'hotel.. Il nuovo ristorante Cosimo ha aperto le porte sul tetto dell’Hotel Excelsior di piazza Ognissanti, offrendo una vista privilegiata sull’Arno e sullo skyline fiorentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, nasce il ristorante Cosimo: gusto e vista sull’Arno

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