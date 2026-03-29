Dall' alba al tramonto A Riccione si cena a 50 metri d’altezza con vista sulla Riviera romagnola

A Riccione torna l’evento Dinner in the Sky, in programma dal 24 al 28 giugno. L’installazione sarà allestita in piazzale Roma e consentirà ai visitatori di cenare a 50 metri di altezza, con una vista sulla Riviera romagnola. L’esperienza prevede un ristorante sospeso che si solleva dal suolo e permette di mangiare osservando il paesaggio circostante.

Dinner in the Sky torna a Riccione offrendo un’esperienza gastronomica sospesa a 50 metri tra mare e cielo. Cinque giorni di eventi tra cucina gourmet, panorama mozzafiato e valorizzazione delle eccellenze romagnole Torna a Riccione uno degli appuntamenti più spettacolari dell’estate. Dal 24 al 28 giugno, piazzale Roma ospiterà nuovamente Dinner in the Sky, il ristorante sospeso che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza gastronomica a 50 metri di altezza, tra il cielo e il mare della Riviera. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’attrazione internazionale tornerà nel cuore della Perla Verde trasformando per cinque giorni il centro di Riccione in uno dei palcoscenici più suggestivi dell’estate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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