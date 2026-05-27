Un uomo ha tentato di rubare un'auto a Giugliano, lungo corso Campano, poco dopo le 13:40. Si è avvicinato a una Lancia Y parcheggiata e ha aperto la portiera dopo essere sceso da un veicolo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il tentativo, che si è svolto in pieno giorno. Non ci sono state segnalazioni di altri coinvolti e l’uomo non è riuscito a portare a termine il furto.

Un tentativo di furto in pieno giorno a Giugliano. Un uomo in pantaloncini, poco dopo le 13 e 40, scende da un veicolo e apre la portiera di una Lancia Y parcheggiata a bordo carreggiata lungo corso Campano. Per motivi da chiarire, desiste poi dal tentativo di mettere in moto l’utilitaria e con l’aiuto di un complice risale a bordo dello stesso veicolo da cui era sceso andando via a mani vuote. A immortalare la scena alcune telecamere di videosorveglianza di un negozio della zona. Il filmato riprende tutte le fasi del tentato raid. A girarlo in esclusiva a Teleclubitalia un nostro lettore. L'episodio riaccende di nuovo l'attenzione sull'emergenza furti d'auto nell'area nord di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, tenta di rubare un’auto lungo corso Campano: a incastrarlo le telecamere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Si schianta contro la rotatoria e viene salvato: poi tenta di rubare un'auto e viene pestato

Notizie e thread social correlati

Giugliano, tentano di rubare auto in pieno giorno: filmati dalle telecamereA Giugliano, in un pomeriggio di domenica, sono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di svaligiare un’auto.

Bodytec Village raddoppia a Giugliano: inaugurata la nuova palestra in Corso CampanoA Giugliano è stata inaugurata una nuova palestra in Corso Campano, portando un’altra struttura dedicata al fitness e al benessere nella zona.

Tenta di rubare ai distributori automatici, ma è ricercato per omicidio in Europa: 38enne arrestato a CasertaL’uomo, cittadino ungherese, era destinatario di un Mandato Europeo di Arresto, emesso dall’Austria, per omicidio e lesioni personali gravi. Un furto ai distributori automatici ha permesso ai ... fanpage.it

Sorrento, tenta di rubare un monopattino e un'ebike: arrestato due volte in un giornoArrestato, liberato, arrestato. Non è un gioco di parole ma ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina. Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul ... ilmattino.it