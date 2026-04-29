Bodytec Village raddoppia a Giugliano | inaugurata la nuova palestra in Corso Campano

A Giugliano è stata inaugurata una nuova palestra in Corso Campano, portando un’altra struttura dedicata al fitness e al benessere nella zona. La cerimonia ha attirato numerosi cittadini, interessati a conoscere gli spazi e le attrezzature offerte. Questa aperture porta a un raddoppio delle sedi di Bodytec Village, che ora dispone di due punti per gli utenti locali. La partecipazione alla cerimonia è stata significativa, con presenza di pubblico e operatori del settore.

Giugliano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per fitness e benessere. Bodytec Village raddoppia e amplia la propria offerta con l’inaugurazione della nuova palestra in Corso Campano, registrando grande partecipazione e curiosità da parte dei cittadini. La nuova struttura si presenta come uno spazio moderno e all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza completa a chi desidera prendersi cura del proprio corpo e della propria salute. Un progetto che punta su innovazione, professionalità e servizi integrati, posizionandosi tra le realtà più interessanti nel panorama delle palestre a Giugliano in Campania. Cuore della struttura è la sala attrezzi di oltre 100 metri quadrati, dotata di macchinari di ultima generazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bodytec Village raddoppia a Giugliano: inaugurata la nuova palestra in Corso Campano Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, assalto alla gioielleria Storm sul Corso Campano: banda in fuga con il bottino Giugliano, dehors abusivi nei bar: sequestri della Polizia Municipale tra Corso Campano e via RipuariaProsegue l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio nel settore della ristorazione.