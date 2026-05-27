Giro d’Italia Valgren vince la 17esima tappa
Michael Valgren ha vinto la 17esima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 202 chilometri tra Cassano d’Adda e Andalo. La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga con più di trenta corridori. La gara si è conclusa con Valgren che ha battuto gli avversari negli ultimi chilometri. La corsa ha visto numerosi tentativi di fuga e cambi di ritmo lungo il percorso.
Michael Valgren ha vinto la 17esima tappa del Giro d’Italia, la frazione mossa di 202 km da Cassano d’Adda ad Andalo caratterizzata da una maxi-fuga di oltre trenta corridori. Il ciclista della EF-Education-EasyPost ha trionfato in solitaria sorprendendo i compagni di fuga con uno scatto bruciante a un chilometro dall’arrivo. Alle sue spalle, a tre secondi, si è piazzato Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), terza piazza per Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che rientra prepotentemente in classifica generale tornando nella top ten. Buona prova anche per Gianmarco Garofoli (Soudal-QuickStep), settimo al traguardo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giro d'Italia (@giroditalia) Jonas Vingegaard resta in maglia rosa anche al termine di questa tappa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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