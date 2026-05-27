Giro d’Italia Valgren vince la 17esima tappa

Notizia in breve

Michael Valgren ha vinto la 17esima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 202 chilometri tra Cassano d’Adda e Andalo. La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga con più di trenta corridori. La gara si è conclusa con Valgren che ha battuto gli avversari negli ultimi chilometri. La corsa ha visto numerosi tentativi di fuga e cambi di ritmo lungo il percorso.