Michael Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 202 chilometri tra Cassano d’Adda e Andalo. All’arrivo, ha mostrato un disco verde, simbolo di un messaggio personale dedicato al figlio. La vittoria è arrivata dopo aver superato gli avversari durante la corsa. La tappa si è conclusa con una volata finale, e Valgren ha tagliato il traguardo in prima posizione.

Michael Valgren brucia la concorrenza e vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il corridore danese della EF Education-EasyPost, inseritosi nella maxi fuga di giornata che comprendeva altri 28 uomini, dimostra di avere la gamba migliore nell’ultimo chilometro e beffa il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che completano il podio di giornata. “Ho spinto al massimo, questa era la mia mossa. Sono molto contento, anche se è stata molto dura restare per tutto il tempo nel gruppo di testa. Ho spinto oltre il mio limite. Mi mancavano queste sensazioni, penso di meritarmelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Valgren vince la 17esima tappa e mostra un disco verde per il figlio all’arrivo: cos’è e cosa significa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia, Valgren vince la 17esima tappa e mostra un disco verde all’arrivo: cos’è e cosa significaMichael Valgren ha vinto la 17esima tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa tra Cassano d’Adda e Andalo di 202 chilometri.

Giro d’Italia, Valgren vince la 17esima tappaMichael Valgren ha vinto la 17esima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 202 chilometri tra Cassano d’Adda e Andalo.

Temi più discussi: GIRO D'ITALIA. VALGREN VINCE LA TAPPA DA FUGA; Michael Valgren si impone da volpe nella 17ª tappa del Giro d'Italia; Colpaccio di Valgren che vince a Andalo! Caruso chiude 3°: rivivi il finale; Ballan: Pellizzari deve convincersi a finire il Giro. Piganzoli ottimo gregario, ma un giorno chissà….

Michael Valgren estrae il coniglio dal cilindro e beffa tutti ad Andalo! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 17a tappa del Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/8TVqs8z9p x.com

Giro d’Italia, Valgren vince la 17ª tappa ad Andalo: Vingegaard in rosaMilano, 27 mag. (LaPresse) - Al Giro d’Italia, il danese Michael Valgren vince la 17ª tappa da Cassano d’Adda ad Andalo, 202 chilometri di gara caratterizzati da una lunga fuga ... ilmattino.it

[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Tappa 14 Aosta > Pila (2.UWT) reddit

Giro d’Italia, 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo: Splendido Valgren, anticipa i fuggitivi. La classifica generale aggiornataIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00 ... fanpage.it