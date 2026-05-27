Valgren ha vinto la tappa 17 del Giro d'Italia 2026, disputata il 27 maggio ad Andalo. L’atleta ha preceduto gli avversari in una fuga che si è conclusa con il suo successo. La classifica generale vede ancora in testa i corridori che hanno mantenuto le posizioni di vantaggio dopo questa tappa. La vittoria di Valgren rappresenta un risultato importante nel corso della corsa. La gara prosegue con altri appuntamenti previsti nelle prossime tappe.

Andalo, 27 maggio 2026 - La tappa 17 del Giro d'Italia 2026 premia ancora la fuga e in particolare Michael Valgren, che beffa il drappello degli attaccanti e in particolare Andreas Leknessund (all'ennesimo secondo posto alla Corsa Rosa ) e un ottimo Damiano Caruso, che arriva terzo e fa così un importante balzo in classifica generale: il siciliano sale al nono posto di una graduatoria saldamente guidata da Jonas Vingegaard, che oggi, come tutti gli i big, ha recitato una parte da comprimario, lasciando spazio a un suo connazionale che si prende i meritati riflettori. Infatti il protagonista oggi è Valgren, già vincitore in carriera nel 2018... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, tappa 17: vince Valgren. Ordine d'arrivo e classifica generale

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