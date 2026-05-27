Giro d’Italia Valgren vince la 17ª tappa ad Andalo | Vingegaard in rosa
Al Giro d’Italia, il danese Michael Valgren ha vinto la 17ª tappa da Cassano d’Adda ad Andalo, lunga 202 chilometri. La gara è stata caratterizzata da una fuga di oltre trenta corridori, che ha dominato gran parte della tappa. Il leader della classifica generale rimane in rosa, con un vantaggio significativo rispetto agli inseguitori. La tappa si è conclusa con la vittoria di Valgren, che ha battuto gli avversari negli ultimi chilometri.
Milano, 27 mag. (LaPresse) – Al Giro d’Italia, il danese Michael Valgren vince la 17ª tappa da Cassano d’Adda ad Andalo, 202 chilometri di gara caratterizzati da una lunga fuga di oltre trenta corridori. Decisivo uno scatto a un chilometro dal traguardo che gli ha permesso di arrivare in solitaria. Alle sue spalle secondo posto per Andreas Leknessund e terzo per Damiano Caruso, protagonista di un’ottima prova che lo riporta nella top ten della classifica generale. Il leader della corsa Jonas Vingegaard arriva con oltre cinque minuti di ritardo dal vincitore ma conserva la Maglia rosa. Nessun cambiamento in classifica generale, con il portoghese Afonso Eulalio che mantiene la Maglia bianca Conad di miglior giovane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giro dItalia, Valgren vince la 17ª tappa ad Andalo: Vingegaard in rosa
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