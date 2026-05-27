Giro d’Italia Valgren vince la 17ª tappa ad Andalo | Vingegaard in rosa

Notizia in breve

Al Giro d’Italia, il danese Michael Valgren ha vinto la 17ª tappa da Cassano d’Adda ad Andalo, lunga 202 chilometri. La gara è stata caratterizzata da una fuga di oltre trenta corridori, che ha dominato gran parte della tappa. Il leader della classifica generale rimane in rosa, con un vantaggio significativo rispetto agli inseguitori. La tappa si è conclusa con la vittoria di Valgren, che ha battuto gli avversari negli ultimi chilometri.