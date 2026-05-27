Durante la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo, Valgren e Caruso hanno conquistato la scena. I due ciclisti hanno mostrato grande forza in salita, arrivando rispettivamente primo e secondo. La corsa ha visto un attacco deciso di Valgren a pochi chilometri dall’arrivo, seguito dalla reazione di Caruso. La tappa si è conclusa con la vittoria di Valgren, mentre Caruso ha mantenuto la seconda posizione.

Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo. Una frazione di 202 km con 3.300 metri di dislivello, continui saliscendi e un finale esplosivo che ha regalato una delle giornate più imprevedibili di questa edizione. A trionfare è Michael Valgren, protagonista di una vittoria da maestro: il danese di 34 anni, partendo dalla fuga mattutina, ha letto la situazione alla perfezione e ha lanciato l’attacco decisivo proprio alla “flamme rouge”. Ale sue spalle Andreas Leknessund secondo a 3 secondi, mentre Damiano Caruso chiude terzo a 6 secondi, con una prestazione di altissimo livello che gli permette di scalare la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia: Valgren e Caruso si esaltano ad Andalo. Gian Luca Giardini a Bike Today

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Giro d'Italia: Valgren e Caruso si esaltano ad Andalo. Gian Luca Giardini a Bike Today

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