Giro d’Italia 2026 tappa 5 | percorso favoriti e orari tv
Il Giro d’Italia 2026 ha affrontato la quinta tappa con partenza e arrivo in località diverse, e un percorso che prevedeva diverse salite e tratte pianeggianti. Durante la corsa, la squadra Movistar ha impostato un ritmo elevato sul Cozzo Tunno, provocando una selezione tra i partecipanti. Alla fine della tappa, si sono verificati cambi di maglia rosa tra alcuni dei favoriti, determinati dalle azioni in corsa e dai tempi finali. La trasmissione è stata visibile su vari canali tv e piattaforme online.
Cosenza, 12 maggio 2026 – Doveva essere una tappa tranquilla la quarta del Giro 2026, forse per velocisti, invece il ritmo fatto dalla Movistar sul Cozzo Tunno ha fatto selezione e prodotto un cambio di maglia rosa. Staccati tutti i velocisti e anche l’uruguaiano Silva, che dunque ha lasciato il simbolo del primato a Giulio Ciccone, battuto in volata a Cosenza da Jhonaan Narvaez e Ourluis Aular ma il terzo posto ha fornito allo scalatore della Lidl Trek gli abbuoni utili a prendere la maglia rosa. Tutti i big sono arrivati nel gruppetto anche se sulla salita di Cozzo Tunno Egan Bernal aveva ceduto trenta secondi, salvo poi rientrare in discesa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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