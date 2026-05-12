Giro d’Italia 2026 tappa 5 | percorso favoriti e orari tv

Il Giro d’Italia 2026 ha affrontato la quinta tappa con partenza e arrivo in località diverse, e un percorso che prevedeva diverse salite e tratte pianeggianti. Durante la corsa, la squadra Movistar ha impostato un ritmo elevato sul Cozzo Tunno, provocando una selezione tra i partecipanti. Alla fine della tappa, si sono verificati cambi di maglia rosa tra alcuni dei favoriti, determinati dalle azioni in corsa e dai tempi finali. La trasmissione è stata visibile su vari canali tv e piattaforme online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cosenza, 12 maggio 2026 – Doveva essere una tappa tranquilla la quarta del Giro 2026, forse per velocisti, invece il ritmo fatto dalla Movistar sul Cozzo Tunno ha fatto selezione e prodotto un cambio di maglia rosa. Staccati tutti i velocisti e anche l’uruguaiano Silva, che dunque ha lasciato il simbolo del primato a Giulio Ciccone, battuto in volata a Cosenza da Jhonaan Narvaez e Ourluis Aular ma il terzo posto ha fornito allo scalatore della Lidl Trek gli abbuoni utili a prendere la maglia rosa. Tutti i big sono arrivati nel gruppetto anche se sulla salita di Cozzo Tunno Egan Bernal aveva ceduto trenta secondi, salvo poi rientrare in discesa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026 tappa 5: percorso, favoriti e orari tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa 2 mossa: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d’Italia 2026, Tappa 4: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere. Giro d’Italia 2026, Christian Scaroni dopo il cartellino giallo: Non conoscevo bene il regolamento, pensavo di poterlo fare. La sera sono andato a ripassarlo x.com [Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza - reddit.com reddit Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Catanzaro-Cosenza: orari, percorso, tv. Chi si staccherà sul Cozzo Tunino?La giornata di riposo è già stata archiviata. Si torna in Italia per una settimana che culminerà con ii primi arrivi in salita e la frazione sui muri ... oasport.it