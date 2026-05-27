Durante il Giro d’Italia, si è disputata una tappa in montagna tra Aosta e Pila, con il corridore Eulalio in testa alla classifica generale. La gara ha visto una sfida tra i ciclisti sulle salite valdostane, con alcuni concorrenti che hanno cercato di ridurre il suo vantaggio. La competizione ha coinvolto quattro atleti principali, tutti impegnati a guadagnare posizioni e a mettere pressione sul leader. La tappa si è conclusa con Eulalio ancora in rosa.

? Punti chiave Chi riuscirà a scardinare il vantaggio di Eulalio sulle vette valdostane?. Come influenzeranno i 4.900 metri di dislivello la classifica generale?. Quali rischi deve gestire il leader durante la discesa da Saint-Nicolas?. Perché la tappa verso Pila favorisce i corridori specializzati in salita?.? In Breve Percorso di 133 km con 4.900 metri di dislivello tra Aosta e Pila.. Vingegaard distanzia Arensmann di 2 minuti e 3 secondi in classifica.. Pellizzari occupa il nono posto con 3 minuti e 42 secondi di distacco.. Cinque Gran Premi della Montagna caratterizzano la sfida tra Saint-Christophe e Pila.. Aosta ospita oggi, sabato 23 maggio, la quattordicesima tappa del Giro d’Italia con partenza dal quartiere dell’Università e arrivo a Pila dopo 133 chilometri di asfalto e 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: sfida verticale tra Aosta e Pila, Eulalio in rosa

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