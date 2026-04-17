Giro d’Italia | sfida verticale tra Aosta e Pila con 4400m di salita
Sabato 23 maggio si svolgerà la quattordicesima tappa del 109° Giro d’Italia, una frazione che attraverserà le zone alpine valdostane, collegando Aosta a Pila. La tappa prevede un percorso con circa 4400 metri di salita, offrendo una sfida in ascenta ai ciclisti professionisti. La cronometro si svolgerà interamente sulle strade di montagna, coinvolgendo i concorrenti in uno sforzo importante per la classifica generale.
La tappa 14 del 109° Giro d'Italia porterà i professionisti del ciclismo tra le vette valdostane sabato 23 maggio, con una frazione che collegherà Aosta a Pila. Il percorso, presentato ufficialmente alla Stella di Pila a quota 2.723 metri, si svilupperà per un totale di 133 chilometri e prevederà un dislivello complessivo superiore ai 4.400 metri. Il via della corsa sarà simbolicamente dato in piazza Chanoux ad Aosta, attraversando il nucleo storico della città fino a raggiungere l'Arco di Augus .🔗 Leggi su Ameve.eu
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