Giro d’Italia | sfida verticale tra Aosta e Pila il test di Vingegaard

Il Giro d’Italia torna in Valle d’Aosta il 23 maggio, con una tappa che partirà da Aosta e arriverà a Pila. La tappa si svilupperà lungo un percorso collinare e montano, con un dislivello significativo. La competizione coinvolgerà numerosi ciclisti che si sfideranno su un tracciato impegnativo. Tra i favoriti ci sarà anche il ciclista danese, che proverà a mettere in difficoltà gli avversari in questa fase della corsa.

Il Giro d’Italia approda nuovamente in Valle d’Aosta il 23 maggio con una tappa cruciale che vedrà la partenza da Aosta e l’arrivo a Pila. Il percorso, caratterizzato da 133 chilometri e un dislivello di 4.359 metri, mette in gioco il destino della classifica generale, con il favorito danese Jonas Vingegaard pronto a testare le proprie forze sulle salite valdostane per puntare al traguardo del triplete. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta ieri pomeriggio ai 2.723 metri della Stella del Couis. Al vertice della conferenza, tra i presenti, figuravano Paolo Bellino e Stefano Allocchio per la parte organizzativa di RCS Sport, insieme ai sindaci René Cottino e Raffaele Rocco per la Regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia: sfida verticale tra Aosta e Pila, il test di Vingegaard Notizie correlate Giro d’Italia: sfida verticale tra Aosta e Pila con 4400m di salitaLa tappa 14 del 109° Giro d'Italia porterà i professionisti del ciclismo tra le vette valdostane sabato 23 maggio, con una frazione che collegherà... Giro di Catalogna 2026: la startlist e chi parteciperà. Sfida tra Vingegaard ed EvenepoelNon c’è un momento di pausa nel calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro d'Italia, il 14 maggio la VI tappa: da Nola a Pomigliano d'Arco emozioni e senso di comunità. L'intervista al consigliere Esposito Alaia; Giro d'Italia 2026 a Napoli, il traguardo della tappa si 'sposta' dal Lungomare al Plebiscito; LIVE! Koch vuole ripetersi dopo Roubaix, sfida lanciata a Kopecky: segui la diretta testuale della classica belga; Il Tour of the Alps riparte da Innsbruck: tappa iniziale e sfida tra big, preludio al Giro. Vingegaard al Giro d'Italia: sfida alla maglia rosa prima del Tour de FranceJonas Vingegaard ha confermato la sua partecipazione al Giro d’Italia 2026, in programma dall’8 al 31 maggio. L'annuncio è stato dato durante il media day del team Visma?Lease a Bike a La Nucia, sulla ... it.blastingnews.com Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappeTutte le tappe (con altimetria) del Giro 2026. Ventuno frazioni dall'8 al 31 maggio per un totale di 3459 km. Grande Partenza con le prime 3 tappe dalla Bulgaria e la passerella finale a Roma. Una tap ... today.it Il Commissario Montalbano - Il giro di Boa, vi è piaciuta la puntata. L’avete rivista Tutti ricordiamo questo episodio per l’elettrizzante finale, dove il nostro commissario ha rischiato davvero tanto. E poi tutto finisce così, con Luca Zingaretti che osserva il suo - facebook.com facebook Cristian Chivu celebra la sua Inter dopo la 2ª rimonta nel giro di 10 giorni contro il Como x.com