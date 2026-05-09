Giro d’Italia oggi seconda tappa | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo in Bulgaria. La corsa è iniziata ieri con la frazione Burgas-Valiko Tarnovo e prosegue con il percorso di oggi. La gara può essere seguita in diretta in televisione e in streaming, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire i momenti salienti della competizione. La tappa si svolge nel territorio bulgaro, con un percorso che attraversa diverse località.

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(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2026 torna protagonista con la seconda tappa. Oggi, sabato 9 maggio, la corsa ciclistica riparte – in diretta tv e streaming – ancora dalla Bulgaria, dove ha preso il via nella giornata di ieri, con la frazione Burgas-Valiko Tarnovo. Nella prima tappa è stato Paul Magnier a trionfare in volata,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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