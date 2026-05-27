Il Giro d’Italia 2026 percorre oggi 202 chilometri da Cassano d’Adda ad Andalo, con un percorso che favorisce gli attaccanti. Tra i favoriti, il ciclista colombiano si posiziona per puntare alla maglia ciclamino. La tappa si svolge su strade pianeggianti e salite, con possibili fughe e scontri tra i favoriti. La corsa prosegue senza interruzioni, con gli atleti impegnati nelle fasi finali. La classifica generale resta invariata fino a questo momento.

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la diciassettesima tappa, da Cassano d’Adda ad Andalo: 202 chilometri che sembrano disegnati per gli attaccanti da lontano. Non dovrebbe essere una giornata decisiva per la classifica generale, ma il percorso mosso e i 3000 metri di dislivello possono rendere la frazione tutt’altro che banale. Le difficoltà principali cominceranno presto, con il Passo dei Tre Termini, 8,2 chilometri al 5,9%, e la Cocca di Londrino, 8,1 chilometri al 4,1%. Dopo i GPM, però, non ci sarò spazio per rilassarsi: il tracciato proporrà tanti strappi e poca pianura, terreno perfetto per una fuga numerosa e difficile da controllare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia, giornata da attaccanti verso Andalo: Narvaez punta la Ciclamino

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