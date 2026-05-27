Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Cassano d’Adda-Andalo | orari percorso tv C’è lo spazio per gli attaccanti

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge tra Cassano d’Adda e Andalo, coprendo 202 chilometri. La giornata è caratterizzata da un percorso favorevole alle fughe da lontano, con orari e dettagli sulla copertura televisiva disponibili. La tappa si concentra su tratti pianeggianti e salite, offrendo spazio agli attaccanti per tentare la fuga. Le condizioni climatiche e il traffico sono considerate fattori da monitorare durante la corsa.

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Tappa numero diciassette per il Giro d’Italia 2026. Si parte da Cassano d’Adda e si arriva in quel di Andalo dopo 202 chilometri, giornata dedicata alle fughe da lontano. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Dovrebbe essere una frazione interlocutoria in chiave classifica generale, nonostante i 3000 metri di dislivello. I GPM sono all’inizio con Passo dei Tre Termini (8,2 chilometri al 5.9%) e Cocca di Lodrino (8,1 chilometri al 4.1%), poi però tanti strappi e poca pianura. Da fare attenzione allo strappo di Andalo-Lever (8 km al 3.6%) che anticiperà l’ascesa conclusiva di 5,7 chilometri al 3.1%, non insormontabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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