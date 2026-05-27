La tappa numero diciassette del Giro d’Italia 2026 si svolge tra Cassano d’Adda e Andalo, coprendo 202 chilometri. La giornata è caratterizzata da fughe da lontano, con il percorso che si snoda attraverso diverse località. Durante la tappa, si gioca la maglia ciclamino, con particolare attenzione alle strategie di fuga. Gli orari di partenza e arrivo, così come la copertura televisiva, sono disponibili per gli appassionati.

Tappa numero diciassette per il Giro d’Italia 2026. Si parte da Cassano d’Adda e si arriva in quel di Andalo dopo 202 chilometri, giornata dedicata alle fughe da lontano. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.10 PERCORSO. Dovrebbe essere una frazione interlocutoria in chiave classifica generale, nonostante i 3000 metri di dislivello. I GPM sono all’inizio con Passo dei Tre Termini (8,2 chilometri al 5.9%) e Cocca di Lodrino (8,1 chilometri al 4.1%), poi però tanti strappi e poca pianura. Da fare attenzione allo strappo di Andalo-Lever (8 km al 3.6%) che anticiperà l’ascesa conclusiva di 5,7 chilometri al 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Cassano d’Adda-Andalo: orari, percorso, tv. Narvaez si gioca la maglia ciclamino

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Etapa 17 del Giro de Italia 2026, Cassano d'Adda - Andalo / 202 Km. Mas información esciclismo.com/actualidad/car… #ciclismo #Giro #giroditalia x.com

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