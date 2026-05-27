Giro d’Italia a Trento | blocchi stradali e divieti di sosta per la corsa
Durante il Giro d’Italia a Trento sono stati predisposti blocchi stradali e divieti di sosta. Le vie interessate dalla chiusura totale della circolazione sono state comunicate, con orari di inizio dei divieti di sosta nei quartieri coinvolti. Le restrizioni sono state applicate prima dell’inizio della corsa e sono rimaste in vigore durante tutto il passaggio. La circolazione è stata sospesa in specifiche strade indicate dagli organizzatori.
? Punti chiave Quali vie specifiche subiranno il blocco totale della circolazione?. A che ora inizieranno i divieti di sosta nei quartieri coinvolti?. Chi dovrà spostare obbligatoriamente il proprio veicolo per evitare la rimozione?. Come cambieranno gli accessi alle abitazioni lungo il percorso della corsa?.? In Breve Blocchi stradali attivi da due ore e mezza prima del passaggio dei corridori.. Divieto assoluto di sosta con rimozione forzata veicoli lungo tutto l'itinerario.. Percorso urbano tocca via Don Milani, via Centochiavi, via Comboni e via Muralta.. Residenti di via Soprassasso e via alla Veduta subiranno isolamento e disagi logistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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