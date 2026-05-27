Giro d’Italia a Trento | blocchi stradali e divieti di sosta per la corsa

Notizia in breve

Durante il Giro d’Italia a Trento sono stati predisposti blocchi stradali e divieti di sosta. Le vie interessate dalla chiusura totale della circolazione sono state comunicate, con orari di inizio dei divieti di sosta nei quartieri coinvolti. Le restrizioni sono state applicate prima dell’inizio della corsa e sono rimaste in vigore durante tutto il passaggio. La circolazione è stata sospesa in specifiche strade indicate dagli organizzatori.