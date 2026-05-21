Giro d’Italia a Milano | blocchi e divieti di sosta per la 15esima tappa

Domenica a Milano si svolgerà la 15esima tappa del Giro d’Italia, che comporterà blocchi e divieti di sosta in alcune zone della città. Dalle 11:30 in poi, alcune strade verranno completamente chiuse al traffico, mentre in altre aree i parcheggi con rimozione forzata saranno disponibili per il weekend. La circolazione subirà modifiche temporanee per consentire il passaggio della gara e garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

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