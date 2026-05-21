Giro d’Italia a Milano | blocchi e divieti di sosta per la 15esima tappa

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Milano si svolgerà la 15esima tappa del Giro d’Italia, che comporterà blocchi e divieti di sosta in alcune zone della città. Dalle 11:30 in poi, alcune strade verranno completamente chiuse al traffico, mentre in altre aree i parcheggi con rimozione forzata saranno disponibili per il weekend. La circolazione subirà modifiche temporanee per consentire il passaggio della gara e garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

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? Domande chiave Quali strade saranno completamente chiuse dalle 11:30 di domenica?. Dove si troveranno i parcheggi con rimozione forzata per il weekend?. Come cambierà la viabilità tra viale Toscana e viale Tibaldi?. Cosa si può visitare gratuitamente al Velodromo Vigorelli durante la gara?.? In Breve Mostra I Giusti nello Sport al Velodromo Vigorelli fino al 31 maggio.. Trofeo Rosa Milanosport per giovani ciclisti presso la pista del Vigorelli.. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18:00 di sabato alle 18:00 di domenica.. Chiusura totale del traffico dalle 11:30 alle 18:00 di domenica 24 maggio.. Il Giro d’Italia torna a Milano domenica 24 maggio con la 15esima tappa che collegherà Voghera alla metropoli lombarda attraverso un percorso urbano di 136 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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