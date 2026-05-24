Oggi Milano ospita la quindicesima tappa del Giro d’Italia, con arrivo previsto in corso Venezia intorno alle 17:00. Per l’evento, sono stati istituiti blocchi stradali e divieti di sosta nelle zone interessate. La circolazione sarà temporaneamente sospesa in alcune vie del centro durante il passaggio della carovana. Le autorità hanno comunicato che le restrizioni saranno in vigore fino al termine della tappa.

Il Giro d’Italia approda a Milano oggi, domenica 24 maggio 2026, con la 15esima tappa della Corsa Rosa che vedrà il traguardo posizionato in corso Venezia intorno alle ore 17:00. La competizione ciclistica partirà da Voghera verso le 13:40, determinando una profonda riorganizzazione della viabilità urbana e dei trasporti pubblici per l’intera giornata. La gestione del traffico cittadino richiederà attenzione particolare per i residenti e gli utenti della strada, poiché le chiusure stradali entreranno in vigore dalle ore 11:30 di domenica fino alla conclusione dell’evento, prevista per le ore 18:00. Già dalle ore 18:00 di sabato 23 maggio, è stata infatti disposta la rimozione forzata di ogni veicolo nelle zone interessate dal divieto di sosta lungo il percorso previsto per la gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a Milano: blocchi stradali e divieti di sosta oggi

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