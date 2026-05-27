Michael Valgren ha vinto la 17a tappa del Giro d'Italia, lunga 202 km da Cassano d'Adda ad Andalo. La corsa è stata dominata da una fuga di oltre trenta corridori, che ha coinvolto gran parte del gruppo. Il vincitore ha superato gli avversari negli ultimi chilometri. Il leader della classifica generale, Vingegaard, ha mantenuto la maglia rosa.

ANDALO (TRENTO) – Michael Valgren ha vinto la 17a tappa del Giro d’Italia, la frazione mossa di 202 km da Cassano d’Adda ad Andalo caratterizzata da una maxi-fuga di oltre trenta corridori. Il corridore della EF-Education-EasyPost ha trionfato in solitaria sorprendendo i compagni di fuga con uno scatto bruciante a un chilometro dall’arrivo. Alle sue spalle, a tre secondi, si è piazzato Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), terza piazza per Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che rientra prepotentemente in classifica generale tornando nella top ten. Buona prova anche per Gianmarco Garofoli (Soudal-QuickStep), settimo al traguardo. Jonas Vingegaard resta in maglia rosa anche al termine della 17a tappa, la frazione mossa di 202 km da Cassano d’Adda ad Andalo caratterizzata da una maxi-fuga di oltre trenta corridori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Valgren vince ad Andalo dopo maxi-fuga. Vingegaard resta in rosa

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Giro dItalia, Valgren vince la 17ª tappa ad Andalo: Vingegaard in rosa

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