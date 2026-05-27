Durante la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 202 chilometri da Cassano d’Adda ad Andalo, il danese Michael Valgren ha vinto con un colpo da finisseur. La corsa si è conclusa con questa vittoria, confermando la sua azione negli ultimi metri. La tappa ha visto la partecipazione di numerosi corridori, con la gara che si è disputata lungo le strade della Lombardia e del Trentino.

Il danese Michael Valgren (EF Education Easy Post) ha conquistato, con un colpo da finisseur, la diciassettesima tappa del 109° Giro d’Italia lungo i 202 chilometri che hanno portato i corridori da Cassano d’Adda, in Lombardia, fino ad Andalo in Trentino. Il 34enne di Osterild ha completato la frazione odierna in 4h41’33” alla media di 43.047 kmh, precedendo di tre secondi il campione di Norvegia Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e di sei il ragusano Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Resta immutata nelle posizioni di vertice la classifica generale con Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in maglia rosa. Il re pescatore, sempre più padrone del Giro, può vantare un margine rassicurante di 4’03” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) e di 4’27” sull’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026: Valgren prolunga i festeggiamenti reali danesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia 2026, tappa 17: vince Valgren. Ordine d'arrivo e classifica generaleValgren ha vinto la tappa 17 del Giro d'Italia 2026, disputata il 27 maggio ad Andalo.

Pagelle Giro d’Italia 2026: vittoria d’esperienza per Valgren. Caruso, 38 anni e non sentirliNella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Michael Valgren si è aggiudicato la vittoria con il massimo dei voti.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 16: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d’Italia 2026, Tappa 14: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

Giro d'Italia 2026 a Treviso 28/05/2026 ore 16:00–17:40 Domani la corsa rosa attraversa le Colline del Prosecco UNESCO: da Valdobbiadene a Pieve di Soligo. Non perdertelo! Treviso (TV) Immagine creata con l'Intelligenza Artificiale #ciclismo #giro x.com

Giro d'Italia 2026, Valgren vince la 17^ tappa, Vingegaard in maglia rosaIl percorso odierno è lungo 202 chilometri, con un dislivello di 3.300 metri. La maglia rosa è sulle spalle di Jonas Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 ... tg24.sky.it

Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo, Valgren scatta e vince sul finale. Cuore Caruso, Vingegaard in Maglia RosaLa cronaca della Tappa 17 del Giro d'Italia 2026, Cassano d'Adda-Andalo: attesa per la Maglia Rosa Jonas Vingegaard che in Svizzera ha dominato con uno scatto epocale ... sport.virgilio.it