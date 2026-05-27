Giro d’Italia 2026 Valgren brucia tutti e vince la diciassettesima tappa
Michael Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026. Nell’ultimo chilometro, ha accelerato e ha superato gli avversari, arrivando primo ad Andalo, in Trentino. La gara si è conclusa con questa vittoria, senza ulteriori eventi significativi segnalati.
Michael Valgren vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, staccando tutti nell’ultimo chilometro e tagliando il traguardo per primo ad Andalo, in Trentino. Nulla da fare per Damiano Caruso, che nel finale di tappa aveva tentato invano l’allungo, mentre Jonas Vingegaard rimane in maglia rosa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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