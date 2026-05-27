Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, i fuggitivi hanno prevalso, come previsto. Vingegaard ha mantenuto la leadership tra i ciclisti in maglia rosa e azzurra. Narvaez ha superato Magnier nella classifica generale. La tappa è stata caratterizzata da attacchi da lontano e azioni di fuga, senza variazioni significative nelle posizioni di vertice.

La diciassettima tappa del Giro d’Italia 2026 era stata pensata per i fuggitivi di giornata e infatti si è risolta in favore degli attaccanti da lontano. In classifica generale c’è stato l’avanzamento di Damiano Caruso, che ha recuperato cinque minuti su tutti gli altri big e si è così inserito al nono posto in classifica generale. Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa. Con una fuga da lontano, Giulio Ciccone ha recuperato un po’ di punti nei confronti del nordico nella lotta per la sempre ambita maglia azzurra. L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez è andato in fuga da lontano, ha primeggiato in un traguardo volante e ora si trova al comando della classifica a punti: sarà duello fino alla fine per la maglia ciclamino con il francese Paul Magnier. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard domina tra rosa e azzurro, Narvaez sorpassa Magnier

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Giro dItalia 2026: Who Actually Beats Jonas Vingegaard

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