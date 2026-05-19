Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Vingegaard miglior scalatore Milan insegue Magnier

La decima tappa del Giro d’Italia 2026 si è svolta con una cronometro individuale di 42 chilometri tra Viareggio e Massa, portando variazioni nelle classifiche. Vingegaard si è distinto come miglior scalatore, mentre il team di Milan si trova in una posizione di inseguimento rispetto a Magnier, leader della classifica generale. La prova ha influenzato le posizioni di classifica, con alcuni corridori che hanno ottenuto miglioramenti significativi rispetto alle tappe precedenti. La cronometro ha messo in evidenza le differenze di prestazioni tra i partecipanti.

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La decima tappa del Giro d’Italia 2026 ha rimescolato le carte in tavola: la cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa ha riservato grandi sorprese e ha dato un chiaro segnale alla graduatoria. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. Non erano previsti gran premi della montagna: Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa. Il francese Paul Magnier continua a vestire la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan prova a restare in scia. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Milan insegue Magnier ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026, Cassani: «Vingegaard deve venire, ma del Toro potrebbe anche batterlo» Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan recupera su Magnier, Vingegaard miglior scalatoreLa settima tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimi emozioni, con il dominio schiacciante del danese Jonas Vingegaard, che ha attaccato... Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Eulalio doppio leaderL’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato spettacolo sui muri marchigiani, dove è stata una fuga da lontano a trovare soddisfazione. Giro d’Italia 2026, Filippo Ganna trionfa nella cronometro – Jonas Vingegaard non brilla, Afonso Eulálio tiene la Maglia Rosa x.com [Thread di Corsa] 2026 Giro d'Italia - Tappa 10 Viareggio > Massa (2.UWT) reddit Giro d'Italia 2026, Ganna vince la 10^ tappa, Eulalio in maglia rosaDopo la pausa del lunedì, oggi si riparte con la decima frazione: lunga 42 chilometri, pianeggiante, si snoda da Viareggio a Massa ed è l’unica cronometro di questa edizione. Il percorso è quasi del t ... tg24.sky.it Startlist cronometro Giro d’Italia 2026 oggi, Viareggio-Massa: orari di partenza, n. di pettorale, tvOggi, martedì 19 maggio, si terrà la decima tappa del Giro d'Italia 2026 dopo la giornata di riposo inserita dagli organizzatori tra la fine della prima e ... oasport.it