La settima tappa del Giro d’Italia 2026 ha visto il danese Jonas Vingegaard attaccare sulla salita finale del Blockhaus, dimostrandosi il principale pretendente al Trofeo Senza Fine. Nella classifica generale, il team di Milano ha recuperato posizioni su Magnier, avvicinandosi ai primi. Nelle classifiche di scalatore, Vingegaard ha consolidato la leadership, mentre altri corridori hanno ottenuto miglioramenti o perdite di posizioni, rendendo la corsa molto combattuta.

La settima tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimi emozioni, con il dominio schiacciante del danese Jonas Vingegaard, che ha attaccato sulla salita finale del Blockhaus e ha dimostrato di essere il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan è riuscito a recuperare un po’ di terreno grazie ai traguardi volanti. L’affermazione sul Blockhaus ha permesso a Vingegaard di diventare il miglior scalatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan recupera su Magnier, Vingegaard miglior scalatore

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