Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Cassano d’Adda-Andalo | percorso orari tv
Domani si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Cassano d’Adda e Andalo. La corsa, dopo aver attraversato il territorio svizzero oggi, si prepara a due giornate dedicate agli attaccanti. Il percorso prevede salite e discese, con orari e dettagli sulla copertura televisiva già annunciati. I corridori affronteranno una fase cruciale prima della battaglia finale.
La corsa, archiviata l’odierna frazione in territorio svizzero, si prepara a vivere due giornate che dovrebbero essere dedicate agli attaccanti prima di addentrarsi nella battaglia finale. Il Giro d’Italia riparte con la diciassettesima tappa, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. PERCORSO. La tappa non presenta asperità particolarmente impegnative. I ciclisti, dopo un inizio tranquillo si cimentano con i GPM di Passo dei Tre Termini e Cocca di Lodrino, entrambi di terza categoria. I corridori, dopo aver superato il traguardo intermedio di Roncone, continuano su una strada ondulata fino al chilometro Red Bull e all’ascesa di Andalo-Lever, terza categoria posto a poco più di dieci chilometri dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
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