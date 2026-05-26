Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Cassano d’Adda-Andalo | percorso orari tv

Notizia in breve

Domani si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Cassano d’Adda e Andalo. La corsa, dopo aver attraversato il territorio svizzero oggi, si prepara a due giornate dedicate agli attaccanti. Il percorso prevede salite e discese, con orari e dettagli sulla copertura televisiva già annunciati. I corridori affronteranno una fase cruciale prima della battaglia finale.