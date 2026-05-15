Giro d'Italia 2026 oggi in TV 7ª tappa Formia-Blockhaus | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti
Oggi la settima tappa del Giro d’Italia 2026 viene trasmessa in televisione e in streaming. La corsa parte da Formia e si conclude sul Blockhaus, con un percorso di 244 chilometri che attraversa gli Appennini. La tappa presenta un tratto molto lungo di salita, che potrebbe determinare il nuovo leader della classifica generale. Sono attesi i favoriti alla vittoria di tappa e alla conquista della maglia rosa, con diversi corridori pronti a mettersi in mostra durante la giornata.
La 7a tappa di oggi apre le danze per le grandi montagne: sugli appennini si decide la nuova maglia rosa, con un tappone infinito di 244km e 4.600 metri di dislivello. La Formia-Blockhaus sarà visibile in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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