Tra meno di una settimana prenderà il via l’edizione numero 109 del Giro d’Italia, il primo grande giro della stagione. La corsa partirà con quattro tappe in Bulgaria, prima di spostarsi in Italia. La penultima tappa, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, rappresenta l’ultima opportunità per i velocisti di conquistare traguardi di tappa. La gara si svolgerà dal 6 al 28 maggio e si concluderà a Milano.

Si aprirà tra meno di una settimana l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa, primo Grande Giro della stagione, prenderà il via con quattro frazioni in Bulgaria prima di spostarsi sul territorio italiano. L’ultima tappa sarà come sempre a Roma, con un traguardo da sempre molto ambizioso per tutti i velocisti. Prima dell’arrivo nella città laziale però, gli sprinter avranno una penultima occasione. La diciottesima tappa non presenta infatti difficoltà altimetriche e sembra disegnata per un possibile arrivo in volata. Il percorso si aprirà da Fai della Paganella e si concluderà a Pieve di Soligo dopo un totale di 171 chilometr i e 2050 metri di dislivello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, diciottesima tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo: penultima occasione per i velocisti

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