Gira con la cocaina nelle mutande | arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Spoleto mentre aveva cocaina nascosta nelle mutande. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In giro con la cocaina nelle mutande, in manette. I carabinieri di Spoleto hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato vicino viale della Repubblica, con i carabinieri che decidono di fermare un'auto con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

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