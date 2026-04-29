Di rientro a Bisacquino con 60 grammi di cocaina nelle mutande arrestati due giovani

Due giovani di Bisacquino sono stati arrestati ieri pomeriggio in via Ernesto Basile a Palermo dopo essere rientrati dalla trasferta con oltre 60 grammi di cocaina nascosti nelle mutande. I ragazzi, di 26 e 30 anni, sono stati fermati dalla polizia, che ha trovato la droga durante un controllo. Entrambi sono stati portati in caserma e accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In trasferta a Palermo per acquistare oltre 60 grammi di cocaina pura. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio in via Ernesto Basile due ragazzi di Bisacquino, di 26 e 30 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate In auto con 90 grammi di cocaina: arrestati due 25enniI carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Udine hanno arrestato due 25enni extracomunitari con l’accusa di detenzione ai fini di... Blitz nel quartiere dello spaccio: sequestrati 60 grammi di cocaina, due pusher arrestate in casaIn due distinte operazioni i carabinieri di Anzio hanno arrestato due donne, entrambe del posto, per detenzione e spaccio di stupefacenti.