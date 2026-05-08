Gira con una super Bmw a noleggio con 12 chili di cocaina e 30mila euro | arrestato 23enne nel Milanese

Durante un normale controllo stradale tra Corsico e Buccinasco, due comuni dell’hinterland milanese, sono stati trovati e sequestrati 12 chili di cocaina e 30 mila euro in contanti. Un giovane di 23 anni, che viaggiava a bordo di una vettura di lusso noleggiata, è stato arrestato. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini.

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Un controllo stradale di routine tra le strade di Corsico e Buccinasco, nell'hinterland di Milano, si è trasformato in un maxi sequestro di droga e soldi. Nel pomeriggio di martedì 5 maggio, i carabinieri della stazione di Buccinasco hanno arrestato un ragazzo marocchino di 23 anni con l'accusa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. In fuga con una borsa con 18mila euro dopo una truffa: inseguito e arrestato. Tradito dall'auto presa a noleggioLa donna spaventata per la sorte di un familiare, su sollecitazione di un finto esponente delle Forze dell'Ordine, aveva radunato in una borsa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Max Verstappen: al Fuji con una Super GT prima della 24 Ore del Nürburgring; Per un flâneur affamato | Trenta cose da fare (e mangiare) nel quartiere Aligre di Parigi; U20 | Juventus-Frosinone | La partita; Influenza maggio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere. Gira con una super Bmw a noleggio con 12 chili di cocaina e 30mila euro: arrestato 23enne nel MilanesePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it Super Smash Bros gira su PC, ma c’è un dettaglio assurdoUn nuovo port non ufficiale porta il primo Super Smash Bros su PC in beta, con una particolarità che farà discutere gli appassionati. spaziogames.it "Viola come il mare 3" si gira anche a Scilla e Chianalea: le immagini "rubate" della fiction Mediaset | VIDEO facebook Fai una cosa. Gira ogni singolo sito di partito e poi vai sulle nostre proposte per la diminuzione della bolletta. Poi, siccome non capirai una minchia, torna qui, chiedi e ti sarà risposto. @GiZollino x.com